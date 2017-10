Apple Music débarque dans Facebook Messenger

Le service de streaming musicalApple Music s’invite désormais dans les conversations Facebook Messenger. Les utilisateurs peuvent ainsi se partager de la musique directement depuis l’application de messagerie et peuvent même échanger avec le bot d’Apple Music.



Après Spotify, Facebook Messenger ajoute également une extension Apple Music. Elle permet d’écouter de la musique et de partager des titres avec ses amis directement depuis l’application Messenger. Seuls les utilisateurs abonnés pourront écouter un morceau intégralement. Ceux n’ayant pas souscrit d’abonnement peuvent tout de même écouter un extrait de 30 secondes. Apple Music leur propose également de s’inscrire depuis Facebook Messenger.



Pour accéder à Apple Music depuis Messenger, il suffit de cliquer sur le bouton « + » en bas à gauche de l’écran. L’utilisateur peut également échanger avec un bot afin de découvrir des nouvelles chansons ou des artistes. Il est même possible d’envoyer un emoji au bot qui vous donnera une playlist qui y correspond.



L’extension d’Apple Music est en cours de déploiement sur Facebook Messenger.

