My chill Mix : la dernière playlist personnalisée d’Apple Music

Apple Music vient de lancer une nouvelle playlist personnalisée baptisée My Chill Mix. Ce troisième mix personnalisé propose des morceaux « détente » parfaits pour se relaxer. Depuis l’année dernière, Apple Music proposait deux playlists personnalisées : le mix « favoris » et le mix « découvertes ». Ces deux playlists avaient pour but de faire découvrir ou redécouvrir des musiques en se basant sur l’historique et les goûts de l’utilisateur.

Apple Music est donc en train de déployer un troisième mix personnalisé : My Chill Mix. Apple n’est pas le premier à proposer des playlists « détente » à ses utilisateurs. Plusieurs stations de radio et de chaînes YouTube le proposent déjà par exemple. Toutefois, My Chill Mix se différencie puisqu’elle se base sur les goûts musicaux et les préférences de chacun. Ainsi, d’un utilisateur à un autre le fond musical peut changer.



Pour l’instant, My Chill Mix n’est disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs. Apple devrait déployer sa nouvelle playslit progressivement.



>>> Lire aussi : Spotify vous laisse créer des playlists entre amis dans Facebook Messenger