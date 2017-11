Apple préparerait un nouveau Magic Keyboard

Apple aurait une nouvelle version de son clavier Magic Keyboard dans les tiroirs. Cela fait des années que le géant américain n’a pas modifié son clavier et il n’est pas improbable qu’un nouveau modèle soit en préparation.



D’après AppleInsider, des utilisateurs ayant commandé le clavier sur le site officiel d’Apple doivent faire face à un délai de livraison relativement long de 4 à 5 semaines. Ce délai de livraison est assez inhabituel car le Magic Keyboard n’est pas un produit qui fait face à une forte demande en général. Pourtant, tous les utilisateurs de plusieurs pays devraient attendre 4 à 5 semaines avant de recevoir le produit. C’est notamment le cas pour la France, l’Allemagne, le Mexique, le Royaume-Uni, le Japon, etc.



Ce délai de livraison un peu plus long ne concerne cependant que le Magic Keyboard avec le pavé numérique. Le clavier Magic Keyboard classique ne semble pas impacté. Face à cette nouvelle surprenante, les rumeurs concernant un nouveau Magic Keyboard avec pavé numérique s ne se sont pas fait attendre. Cela expliquerait en effet les retards de livraison. Google ne s’est pas encore exprimé et il ne pourrait s’agir que d’un simple problème de production.

