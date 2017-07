Apple dévoile les nouveaux emojis iOS 11 et macOS

Hier, à l’occasion de la journée mondiale de l’Emoji, Apple a dévoilé les nouveaux emojis qui devraient débarquer sur iOS 11 et macOS cette année. Le géant américain a présenté une liste non exhaustive contenant 12 nouveaux emojis. Parmi ces 12 nouveaux emojis, on retrouve un elf, un dinosaure, un zombie, une femme voilée ou encore un emoji qui vomit. Ces emojis ont été introduits hier sur iOS 11 mais la liste ne devrait pas s’arrêter là. Pour plus de diversité, il sera également possible de varier les couleurs de peau des différents emojis.

Pour l’instant, les nouveaux emojis sont disponibles sur la version bêta d’iOS11. La version finale devrait être déployée en septembre prochain. Par ailleurs, les nouveaux emojis devraient débarquer sur macOS High Sierra et watchOS plus tard dans l’année.



