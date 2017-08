Un dernier survol de l'Apple Park pour la route ?

Le pilote de drone Duncan Sinfield vient de réaliser une vidéo panoramique de l’avancée des travaux de construction du campus Apple Park à Cupertino, en Californie. La structure du « vaisseau spatial » qui servira de QG de la marque n’attend plus que ses dernières finitions.

Les gros travaux ont été achevés

Alors que les derniers panneaux solaires de l’immeuble sont installés, les paysagistes commencent à planter des arbres fruitiers et des herbes le long des sentiers pédestres et près du bureau central. À l’intérieur du bâtiment, des arbres et des tables occupent la cafétéria tandis que les premiers employés du groupe, qui ont commencé à quitter l’« One Infinite Loop » en avril, travaillent déjà dans les structures auxiliaires.

Cette vidéo réalisée avec un drone DJI Inspire 1 équipé d’une caméra Nikon KeyMission 360 prouve que l’Apple Park pourra bel et bien accueillir un évènement en particulier de la marque dans peu de temps pour dévoiler notamment son tout nouveau iPhone. Ce sera probablement aussi l’occasion pour Apple de dévoiler son « PAIR », la navette autoconduite de l’entreprise qui va transporter ses employés entre le campus et Silicon Valley.

>>> Lire aussi Présenté le 12, l'iPhone8 sortirait le 22 septembre