Apple ajoute Paypal comme moyen de paiement sur l’App Store et iTunes

Apple a ajouté une nouvelle option de paiement sur ses différentes plateformes. Désormais, un utilisateur Apple pourra effectuer des achats sur iTunes et App Store avec son compte Paypal. Jusqu’à présent, si un utilisateur voulait effectuer un achat sur les services en ligne d’Apple, ses choix de paiement se limitaient à la carte de crédit, la carte de débit ou encore la carte cadeau. À partir de maintenant, les utilisateurs auront également l’option de payer en utilisant un compte Paypal.

En général, le géant américain est assez réticent à l’utilisation de services tiers et l’ajout de Paypal peut susciter l’étonnement. Toutefois, il semble que cette fois Apple est prêt à faire une exception afin d’inciter les utilisateurs à payer plus. Les utilisateurs Paypal pourront effectuer des achats sur iTunes, App Store, Apple Music et iBooks depuis leur iPhone, iPad et iPod Touch. L’option Paypal est déjà disponible dans certains pays dont la France. Elle devrait s’étendre à d’autres marchés progressivement.

