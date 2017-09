Apple pourrait également présenter de nouveaux Airpods ce 12 septembre

Demain, mardi 12 septembre, Apple tiendra un événement afin de présenter ses dernières nouveautés. Le géant américain est censé dévoiler ses nouveaux iPhone, son Apple TV 4K ainsi que la nouvelle Apple Watch LTE. Pourtant, un autre appareil pourrait également être présenté : les nouveaux écouteurs Airpods.



Ce week-end, une fuite de iOS 11 a révélé les noms des nouveaux iPhone. Le site 9to5Mac a également repéré une information faisant référence à une nouvelle version des Airpods. Apple aurait donc décidé de rafraîchir ses fameux écouteurs sans fils. Les nouveaux Airpods ne devraient pas connaître de grands changements. On note par exemple une légère différence en ce qui concerne l’indicateur de l’état de la batterie. Sur la nouvelle version, les utilisateurs ne devront plus ouvrir le clapet du boitier pour savoir où en est le chargement de la batterie. L’indicateur serait en effet délocalisé à l’extérieur de l’appareil pour une utilisation plus simple.



Avec cette nouvelle version, Apple ne compte pas faire acheter de nouveaux écouteurs aux utilisateurs qui possèdent déjà des Airpods. Ce nouveau modèle ciblerait plutôt de nouveaux utilisateurs. Pour en savoir un peu plus, il faudra attendre la présentation officielle prévue demain.

