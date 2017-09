Apple : une fuite révèle les réparations prises en charge ou non

La politique d’Apple en ce qui concerne les réparations sous garantie est parfois assez floue. Toutefois, l’apparition d’un nouveau document va permettre de lever cette part d’ombre. Business Insider a en effet publié un guide de 22 pages qui explique en détail les réparations prises en charge ou non.



Lorsqu’un client amène son appareil endommagé à un technicien Apple, ce dernier se réfère au guide pour savoir s’il peut réparer l’appareil ou non et si cette réparation sera prise en charge par la garantie. Intitulé « Visual Mechanical Inspection Guide », le guide est composé de 22 pages et couvre les smartphones de la marque de l’iPhone 6 à l’iPhone 7 Plus.



Le fameux document classe les réparations en trois catégories différentes. Tout d’abord, il y a les réparations réalisables et prises en charge, ensuite les réparations réalisables, mais payantes et enfin les dommages qui ne peuvent pas être réparés par Apple. Dans la dernière catégorie, on retrouve par exemple, tous les iPhone qui ne sont pas dotés d’une batterie originale ou qui sont trop abîmés.



Le guide possède une partie spécifique en ce qui concerne tout contact de l’iPhone avec un liquide. En cas de contact avec un liquide, l’iPhone aura droit à un traitement particulier et les cas de prises en charge par la garantie peuvent varier.



Si la plupart du temps les techniciens Apple suivent les instructions du guide, ces derniers peuvent parfois faire face à un cas qui n’est pas forcément stipulé par le document. Dans ce cas, l’employé sera le plus à même de prendre une décision.

