Qualcomm accuse Apple d'avoir partager ses technologies avec Intel

Qualcomm accuse Apple d’avoir livré des données sensibles à Intel, piétinant par la même occasion sa propriété intellectuelle. Depuis plusieurs mois, Apple et Qualcomm se livrent une guerre juridique à couteaux tirés. Chacun y va de sa réclamation, Apple demandant un milliard de dollars au titre de dédommagement pour un accord jamais respecté par Qualcomm. Ce dernier, de son côté, a demandé l’arrêt de la production des iPhone, estimant qu’Apple utilise plusieurs de ses technologies sans lui verser de royalties.

>>> Apple attaque Qualcomm aux USA

Aujourd’hui, le fondeur américain reproche à Apple d’avoir partagé sa technologie avec l’un de ses concurrents : Intel. Comme le rapporte le Wall Street Journal, ce dernier est pressenti pour fournir les puces 4G des prochains iPhone et iPad. Une décision qu’Apple aurait prise à cause de Qualcomm qui n’aurait pas voulu lui fournir les logiciels nécessaires pour tester les puces 4G sur ses appareils.



Une allégation que réfute Qualcomm, lequel ajoute que « le modem qui pourrait être utilisé dans la prochaine génération d’iPhone a déjà été entièrement testé et fourni à Apple. »



Une guerre qui pour l’instant ne porte préjudice qu’à Qualcomm. Ses récents résultats financiers indiquent une chute de 36 % des revenus liés à ses licences.