Apple : remplacer l’écran de l'iPhone coûtera plus cher

Après avoir présenté ses trois nouveaux iPhone la semaine dernière, Apple revoit ses tarifs concernant ses services de réparation. On note d’ailleurs une augmentation moyenne de 20 euros pour le remplacement de l’écran sur chacun des modèles. Il convient de noter que cette hausse des tarifs intervient au moment où Apple choisi de repasser au verre pour ses smartphones. Mais cette augmentation ne touche pas seulement les iPhone les plus récents, mais également les modèles antérieurs.



Par exemple, le remplacement de l’écran hors garantie pour l’iPhone 6s ou l’iPhone 7 ont augmenté De même, pour l’iPhone 6s Plus et l’iPhone 7s Plus qui passe de 149$ à 169$. En France, les tarifs seront même plus élevés. Il peuvent d’ailleurs être consultés dès maintenant sur le site :



Apple ne donne pas encore de tarifs pour les frais de réparation de l’iPhone X. Le remplacement de l’écran de l’iPhone 8 Plus coûtant déjà 201,10€, il faudra donc s’attendre à un prix encore plus élevé.

>>> Lire aussi : L'iPhone X est officiel : révolution en ligne de mire?