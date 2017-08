Apple casse sa tirelire pour développer ses propres séries TV

Pour concurrencer le service de vidéos en streaming Netflix, Apple a décidé de mettre la main à la poche en investissant un milliard de dollars sur un an pour lancer son propre service et produire ses propres séries TV.

Apple serait déjà en discussion avec des studios Hollywoodiens et a débauché en juin dernier deux responsables de Sony Pictures. Pour commencer, la firme de Cupertino compte financer une dizaine de séries TV qui pourront rivaliser avec des productions de grandes chaînes de télévision ou de Netflix. Apple a déjà produits deux émissions cette année, à savoir Planet of the Apps et Carpool Karaoke. Disponibles uniquement sur Apple Music, elles servent surtout pour Apple à enrichir son contenu au delà de la musique. Le service reste toutefois bien loin du leader Spotify.



Apple aurait donc l’intention de passer à la vitesse supérieure en entrant sur ce marché, surtout depuis que son service de VOD via iTunes a connu ses premières baisses en 2016. Il ne faut donc pas rater le tournant et la marque à la pomme l’a semble-t-il bien compris. C’est ainsi que lancer son propre service de streaming lui permettrait de mieux monétiser son audience via son milliard d’appareils iOS en circulation dans le Monde.



Parmi la concurrence on retrouve en premier Netflix disposerait de plus de 100 millions d’abonnés, Amazon avec son offre Prime, HBO qui a son service en ligne depuis 2015, Hulu avec 50 millions d’utilisateurs ou encore Disney qui va lancer son service en 2019 avec, il n’est pas difficile à imaginer, un catalogue gigantesque.