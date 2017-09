Apple : Siri ne passera pas plus par Bing mais Google pour ses recherches

Fini Bing, Siri fera désormais ses recherches sur Google. Apple a annoncé avoir changé de moteur de recherche à la fois sur Safari, iOS et MacOS. Les utilisateurs peuvent désormais faire appel aux services de Google Search en demandant une recherche à Siri. Jusqu’ici, lorsqu’un utilisateur posait une question à Siri, l’assistant allait chercher un résultat sur le moteur de recherche Bing. C’est désormais chose finie, puisque les réponses aux questions posées seront trouvées depuis le moteur de recherche Google.



Apple a déclaré que la compagnie avait décidé de remplacer Bing par Google car les résultats étaient jugés plus cohérents. De plus, Apple entretient de très fortes relations avec Google et veut offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. Apple avait introduit Bing sur iOS 7 soit en 2013. Le moteur de recherche ne sera toutefois pas totalement abandonné puisque Bing sera toujours utilisé pour rechercher des images.

>>> Lire aussi : Siri et Google se font pirater aux ultrasons