La nouvelle Apple TV serait compatible 4K HDR

Les fuites s’enchaînent et semblent confirmer la compatibilité du futur Apple TV avec les contenus 4K HDR 10 et Dolby Vision.

Après les indices laissés par le logiciel de l’HomePod, le développeur Guilherme Rambo a découvert d’autres informations sur la prochaine génération d’Apple TV. Elles viennent de la septième bêta de tvOS 11, qu’Apple a dévoilée le 21 août. Une référence à un appareil baptisé « J105a » y a été retrouvée. Le nom de code n’est pas nouveau puisque Bloomberg rapportait déjà en février une cinquième génération d’Apple TV identifiée comme « J105 » en interne.

Guilherme Rambo a également découvert une fonctionnalité HDR sur le modèle J105a. Il semble ainsi que la marque à la pomme prépare le terrain pour des contenus 4K et HDR. Les utilisateurs d’iTunes ont déjà noté une référence à ces contenus lors de leur achat. De plus, les bruits de couloir laissent penser qu’Apple se lancera dans la production de série TV. Enfin, il n’est pas à écarter que la nouvelle Apple TV soit compatible avec Siri, l’assistant intelligent d’Apple. Dans ce cas, on pourrait s’attendre à des haut-parleurs et à un micro intégrés au boîtier.

>>> Après Charlottesville, les acteurs du Web agissent contre l'extrême droite américaine