Apple TV : 4K et HDR pour la nouvelle box TV

Apple met à jour sa box TV qui change de nom pour l’occasion et devient Apple TV 4K. Beaucoup plus puissante que la précédente génération, elle entre de plain-pied dans l’ère de l’Ultra HD et du HDR

Aussi puissante qu'un iPad Pro



À l’intérieur, on trouve un processeur A10X Fusion, une puce qui anime déjà les derniers iPad Pro. Elle est associée ici à 3 Go de mémoire vive. Une configuration beaucoup plus performante que celle de l’actuelle Apple TV. Sortie en 2015, celle-ci est architecturée autour d’un processeur A8 et 2 Go de RAM, soit une puissance à peine plus puissante qu’un iPhone 6.

Compatible Ultra HD et HDR

Ainsi armée, l’Apple TV 4K est à même de décoder les contenus Ultra HD en h.265 à 60 ou 120 images par seconde. Idem pour les jeux vidéo. Leurs développeurs pourront sans mal proposer des modes 60 fps de leurs productions. À noter que cette box 4K gère également le HDR dans ses principales déclinaisons, à savoir le HDR10, le Dolby Vision et le HLG. Pour rappel, le HDR est une technologie qui magnifie les couleurs et permet d’accentuer les détails dans les zones sombres et claires.

Les contenus passent en « 4K gratuitement »

Pour ce qui est des contenus. Apple promet à ses utilisateurs de leur fournir une version 4K des films qu’ils ont acheté, lorsque ceux-ci sont compatibles dans ce format. Enfin, pour profiter de contenus Ultra HD HDR en streaming depuis votre Apple TV 4K flambant neuve, il vous faudra disposer d’une connexion stable d’au minimum 15 Mbits.

L’Apple TV 4K est livrée avec une nouvelle version de sa télécommande, la Siri Remote, intégrant un retour haptique sur ses boutons. L'Apple TV 4K sera disponible le 22 septembre. Les précommandes ouvrent le 15 septembre. Son prix varie en fonction de sa capacité de stockage de 199€ pour la version 32 Go à 219€ pour la version 64 Go.

