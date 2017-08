Apple voudrait proposer des films en 4K à 20$

Actuellement, aux Etats-Unis le prix des films Ultra HD/4K tourne autour de 30$, en fonction des studios. Pourtant, en ce moment, Apple s’efforcerait de négocier avec Hollywood pour baisser la facture à 19,99 $ afin d’augmenter sa clientèle et de générer plus de profits.

La 4K au prix de la HD

19,99$, c'est un montant qui correspond au prix des films HD les plus récents. Mais, Apple tente de convaincre Hollywood de faire le même prix pour un contenu en 4K. Et la firme de Cupertino voudrait un accord avant le 12 septembre prochain, l’occasion probablement pour Apple de dévoiler un nouvel Apple TV capable de supporter le streaming 4K et HDR. La marque à la pomme tente en effet de démocratiser ce nouveau support afin de mieux se positionner sur un marché fortement concurrentiel notamment par la présence du géant Google qui propose des films en 4K à 30 $ ou celle de Netflix qui propose un abonnement mensuel de 11,99 $.

« Je ne dirais pas à Apple comment fixer le prix de ses iPads » a répondu l’un des responsables du studio hollywoodien dans The Wall Street Journal. En tout cas, selon les rumeurs, le nouvel Apple TV que la marque envisagerait de présenter le 12 septembre prochain offrirait une résolution de huit millions de pixels permettant un affichage beaucoup plus généreux.

