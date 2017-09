La nouvelle Apple TV ne supporte pas les vidéos 4K de YouTube

Il y a quelques semaines, lors de la keynote, Apple présentait sa dernière version de l’Apple TV. Comme l’indique son nom, l’Apple TV 4K permet aux utilisateurs de visionner du contenu en 4K. Toutefois, il semblerait que le téléviseur ne soit pas compatible avec les vidéos 4K de YouTube.



Récemment, nous apprenions qu’il était uniquement possible de visionner les films 4K sur la nouvelle Apple TV depuis l’iTunes. Il est en effet malheureusement impossible d’en télécharger. Mais il semble que l’Apple TV présente une fois de plus quelques limites. D’après certains rapports, les vidéos 4K YouTube ne sont pas compatibles avec l’appareil.



Si Apple ne s’est pas encore exprimé à ce sujet, l’incompatibilité viendrait d’un problème de codec. Pour ses vidéos 4K, YouTube utilise le codec VP9 alors que l’Apple TV utilise le H.264/HEVC. Compte tenu de l’importance de YouTube, le fait qu’Apple n’ait pas voulu adapter la puce de l’Apple TV reste surprenant.



Google et Apple pourront toujours trouver un accord dans un futur proche pour réaliser quelques ajustements et permettre aux utilisateurs de profiter des vidéos YouTube Full HD.

>>> Lire aussi : iTunes : les films 4K ne seront pas disponibles en téléchargement