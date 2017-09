Apple promet de régler le problème de connexion de la Watch 3

L'Apple Watch 3 n'est pas encore sortie qu'elle rencontre déjà des problèmes. Le site The Verge a en effet remarqué sur son exemplaire de test que la montre rencontrait des difficultés de connexion. Apple se dit conscient du problème et promet de livrer un correctif.



L'affaire a commencé après qu'un journaliste du site The Verge a testé la toute nouvelle montre Apple Watch Series 3. Il a constaté que l'accessoire, au lieu de se connecter au réseau LTE environnant, essaie désespérément de joindre un réseau Wi-Fi « au hasard ». Le problème s'est produit sur les deux exemplaires de test que le journaliste a eu entre les mains. Plutôt ennuyeux pour une montre qui permet, dans sa nouvelle incarnation, de s'affranchir totalement de son smartphone et de se connecter, comme lui, à un réseau LTE classique.



Une solution serait de pouvoir désactiver temporairement la connexion Wi-Fi, comme c'est le cas sur l'iPhone par exemple. Pas de chance, l'accessoire d'Apple ne dispose pas d'une telle option. Un porte-parole d'Apple a finalement réagi face à cet épineux problème : «Nous avons découvert que lorsque l'Apple Watch Series 3 tente de joindre un réseau non authentifié et sans connectivité, cela peut parfois empêcher la montre d'utiliser le réseau cellulaire. Nous cherchons un correctif pour une prochaine mise à jour logicielle. »



On ignore cependant quand exactement le correctif en question sera diffusé. Rappelons que la Watch Series 3, en précommande depuis le 15 septembre, doit être commercialisée dès demain.

