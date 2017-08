L'Apple Watch pourrait avoir sa propre connexion 4G

La prochaine Apple Watch pourrait être équipée de sa propre connexion à Internet, selon Bloomberg. Le journal rapporte qu’Apple pourrait sortir deux versions de sa prochaine montre connectée, dont une serait équipée d’une connexion 4G qui lui éviterait d’avoir à passer par celle d’un iPhone.

Les rumeurs d’une Apple Watch autonome ne sont pas nouvelles : la deuxième version de la montre s’était déjà vue prêtée de telles capacités à sa sortie, avant de finalement sortir équipée d’un GPS, mais pas d’une connexion 4G. Mais selon les dernières rumeurs, Apple aurait simplement reculé pour mieux sauter : la 4G serait désormais prévue pour l’Apple Watch 3. Cela permettrait donc à la montre de récupérer elle-même les notifications, mails, messages, mais aussi d’envoyer et de recevoir des appels, le tout sans avoir à passer par un iPhone.

Selon les mêmes rumeurs, ce serait Intel qui fournirait à Apple la puce nécessaire à cette connexion, le fabricant ayant déjà équipé les modems 4G des iPhone 7 et 7 Plus. En revanche, la montre n’utiliserait alors pas de carte SIM classique, mais plutôt une version numérique « eSIM », à savoir une carte dématérialisée. Si cela venait à se confirmer, on pourrait alors s’attendre à ce que ce nouveau système arrive également sur les iPhone et iPad, qui ont fait l’objet de rumeurs par le passé à propos de ce nouveau système de carte SIM virtuelle.