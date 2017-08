L’Apple Watch voudrait devenir un coach sportif

La prochaine Apple Watch devrait être encore plus sportive. Apple devrait en effet intégrer plusieurs nouveaux exercices physiques à sa prochaine montre connectée. Des indices ont en effet été trouvés dans la beta d’iOS 11. Décidément, la dernière version de l’OS d'Apple est pleine de surprises. Après avoir dévoilé l’intégration du HomePod dans l’iPhone 8, voici que des indices annoncent l’arrivée de nouveaux sports sous watchOS. C’est ainsi que le site iHelp BR a découvert un fichier d’icônes de sports en fouillant dans la récente version beta d'iOS 11.



Le fichier d’icônes fait référence à une application baptisée Workouts sur l’Apple Watch. On y trouve une multitude de sports comme la boxe, le football, la méthode Pilates mais également d’autres sports plus inattendus tel que le bowling ou la voile. La plupart de ses nouveaux sports ne se trouvent pas sur la dernière version beta watchOS 4.



Apple devrait lancer la nouvelle Apple Watch en septembre prochain, en même temps que watchOS 4. Elle devrait donc être équipée de l’ensemble de ses activités sportives.

