L'Apple Watch pourrait aider à détecter l'apnée du sommeil

22 millions. C’est le nombre estimé de gens souffrant de l’apnée du sommeil aux États-Unis. La majorité de ces personnes ignorent cependant la pathologie. Mais, l’Apple Watch pourrait devenir un outil incontournable pour le diagnostic du trouble ainsi que de l’hypertension.

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, en collaboration avec les développeurs de l’application Cardiogram, viennent de prouver la performance des capteurs de l’Apple Watch dans le domaine de la santé. L’appareil peut en effet être utilisé comme un outil de recherche à long terme puisqu’il est capable de détecter l’apnée du sommeil et l’hypertension avec une grande précision. 6115 individus ont été sélectionnés pour tester un algorithme d’apprentissage machine nommé « DeepHeart » que les développeurs ont intégré dans l’application Cardiogram d’Apple Watch. 30% des participants souffraient par ailleurs du syndrome.

>>> Lire aussi Une édition limitée de l’AppleWatch Series 3 au design des chaussures Nike

« Le dépistage en continu permettrait d’identifier les personnes souffrant d’hypertension (et d’apnée du sommeil) sans le savoir », a déclaré Johnson Hsieh, cofondateur de Cardiogram et responsable de l’étude, lors d’un entretien à TechCrunch. L’appareil a pu détecter l’apnée du sommeil avec une précision de 90 % et l’hypertension a été diagnostiquée avec une précision de 82 %.

L’hypertension représente l’un des principaux facteurs d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque, et elle touche près de 75 millions de personnes, aux États-Unis.