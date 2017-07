L'Apple Watch gagne encore une année de garantie

Apple Watch de PoorSpanaway (Reddit)

Apple étend la période de garantie de la première génération d’Apple Watch à trois ans, ce qui fait gagner une année de couverture à ses propriétaires.

La première Watch a souffert de plusieurs maux, notamment à cause de sa batterie qui pouvait gonfler et finissait par briser l’écran de la montre. Rapidement, Apple avait ajouté un an supplémentaire à la garantie, passant ainsi à deux ans.



Aujourd’hui, on apprend que la Watch gagne de nouveau une année d’extension de garantie. En cause, le dos de la montre qui pourrait se détacher, rapporte MacRumors. Si vous rencontrez ce problème, rapprochez-vous d’un Genius Bar ou d’un revendeur agréé Apple afin de profiter d’une réparation ou d’un remplacement. Cette opération n’est pas censée être facturée. À noter que les extensions de garantie de l’Apple Watch ne fonctionnent que pour les défauts qui les ont engagés, soit la batterie qui gonfle et le dos qui se détache. Toute autre opération ne saurait être prise en charge au-delà de la période initiale d’un an.

