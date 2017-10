L’Apple Watch Series 3 Nike+ est enfin disponible

Hier, Apple a annoncé que l’Apple Watch Series 3 Nike+ était enfin disponible à la vente. La montre connectée est en effet commercialisée dans les Apple Stores, sur la boutique en ligne, mais également dans les magasins Best Buy aux États-Unis.



Les fans seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent désormais mettre la main sur les versions GPS et LTE de l’Apple Watch Series 3 Nike+. Si la version GPS est déjà disponible, il serait toutefois plus difficile d’acquérir la version LTE qui prendrait trois à quatre semaines à être livrée. La meilleure façon pour ne pas avoir à attendre aussi longtemps est de se rendre dans un magasin physique Apple Store.



L’Apple Watch Series Nike+ diffère du modèle classique par son bracelet léger et respirant grâce à ses trous. La montre connectée d’Apple est disponible à partir de 369 euros.

