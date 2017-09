L’Apple Watch pourrait être capable de détecter un rythme cardiaque anormal

Si l’Apple Watch domine déjà largement le marché des montres connectées, le géant ne cesse d’essayer d’améliorer ses fonctionnalités. D’après CNBC, Apple aurait décidé de travailler avec l’université de Stanford et American Well pour développer un système afin de détecter un rythme cardiaque anormal.



Les Apple Watch sont déjà réputées pour avoir le capteur de fréquence cardiaque le plus précis sur le marché des montres connectées. Pourtant, Apple désire améliorer son capteur afin de le mettre davantage à profit de la santé. Une montre capable de détecter un rythme cardiaque anormal pourrait identifier une personne atteinte de fibrillation auriculaire. Il s’agit d’un trouble cardiaque fréquent chez les personnes de plus de 60 ans.



L’Apple Watch pourrait ainsi prévenir l’utilisateur qui serait alors incité à consulter un médecin en cas d’anomalie détectée. Cette fonctionnalité pourrait éviter ou prévenir tout risque élevé d’AVC chez un utilisateur.



Tim Cook a déclaré qu’Apple avait encore de nombreux projets dans le domaine de la santé.

