Son Apple Watch lui sauve la vie

L’Apple Watch vient une nouvelle fois de démontrer son utilité. Le capteur de fréquence cardiaque de la montre connectée a sauvé la vie d’un utilisateur et lui a évité le pire. Grâce à l’Apple Watch un Américain s’est rendu à temps à l’hôpital pour fréquence cardiaque anormale.

James Green ne quittera sûrement pas de ci tôt sa montre connectée. Vendredi dernier, alors qu’il ne faisait rien de particulier, James Green reçoit une notification provenant de son Apple Watch. Le capteur de la montre a décelé une fréquence cardiaque anormale s’élevant au-delà des 120 bpm.



Inquiet James Green se rend de ce fait à l’hôpital le plus proche où on lui diagnostique une embolie pulmonaire. Son médecin lui apprend alors que s’il n’était pas venu à l’hôpital aussi rapidement, cela aurait pu lui être fatal.



Cette histoire démontre bien l’utilité des appareils connectés tels que l’Apple Watch. Cela conforte également Apple qui avait déjà pour projet d’affiner son capteur de fréquence cardiaque. Il y a deux ans environ, l’Apple Watch avait également sauvé la vie à un jeune qui souffrait de rhabdomyolyse.

>>>>>>>>>>>> Lire aussi: L'Apple Watch Series 3 Nike+ est enfin disponible