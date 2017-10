L'Apple Watch Series 3 4G bloquée en Chine

La firme de Tim Cook vient de subir un nouveau coup dur en Chine : la dernière génération de l’Apple Watch, dotée pour la première fois d’une connectivité 4G indépendante, vient d’être bloquée par les autorités locales.

La raison avancée par les responsables du blocage est la eSIM. « L’intérêt d’avoir un appareil équipé d’une eSIM est que, avec un seul logiciel, les utilisateurs peuvent choisir un opérateur et un forfait data. Mais en Chine, ce nouveau système soulève la question de l’authentification des utilisateurs par les opérateurs et les régulateurs », selon un rapport de The Wall Street Journal qui précise que le blocage survient juste après l’officialisation de l’offre d’un forfait data pour l’Apple Watch par l’opérateur China Unicom. Cette officialisation a été réalisée il y a une vingtaine de jours, mais elle a immédiatement été modifiée comme étant un simple test.

Apple a confirmé la suspension après avoir été avisé par la China Unicom et la société ignore, pour l’instant, le rétablissement de la fonctionnalité cellulaire de l’Apple Watch Series 3 dans l’Empire du Milieu.