Une édition limitée de l’Apple Watch Series 3 au design des chaussures Nike

Le marché des montres connectées est en croissance et, malgré leur prix bien plus élevé que les autres marques, les Apple Watchs sont toujours très populaires. Il suffit de voir les nombreux partenariats que la marque noue avec de grandes enseignes comme Nike ou Hermès pour ne citer que celles-ci. C’est pourquoi tous les fans d’objets connectés Apple ou tout simplement d’éditions limitées seront ravis de savoir que Nike va en lancer une de l’Apple Watch Series 3. Cette édition limitée sera proposée avec un bracelet en tissu sobre gris noir taillé qui ira avec le design des prochaines chaussures de course Nike Air Vapormax.



En plus cet aspect design et sa coque en gris sidéral, l’Apple Watch Series 3 de Nike intègre en plus de son iOS dédié l’application Nike Run Club avec toutes ses fonctionnalités comme la dimension sociale pour interagir avec les autres membres, le coaching virtuel, les outils de motivation, etc. La montre sera disponible au prix de 399 dollars (environ 340 euros) à partir du 14 novembre uniquement via la boutique en ligne Nike ou dans les magasins de la marque aux États-Unis pour commencer.