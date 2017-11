Apple Watches Series 3 : des défauts d’affichage sur certains modèles GPS

Il a été constaté que des bandes apparaissent sur les bordures de certaine Apple Watches, ce qui peut faire penser à un défaut de fabrication en série de ces montres connectés. Dans un mémo interne distribué aux Genius Bars et aux revendeurs agréés de la marque, Apple a déclaré que le problème devait être traité comme n'importe quelle autre réparation d’Apple Watch. Puisque le problème semble être un défaut de fabrication, la réparation doit être gratuite en vertu de la politique de garantie limitée d'un an proposée par Apple.



Ce mémo d'Apple identifie les modèles GPS comme étant ceux qui sont affectés et non les modèles cellulaires. La différence pourrait s’expliquer par le fait que les modèles LTE ont un système d'affichage différent avec une antenne intégrée.



Pour vérifier le problème lors d’un passage au SAV, le technicien d’un Genius Bar ou d'un revendeur agréé d’Apple devra demander au client de frotter son doigt sur l'écran pour constater l'apparition de ces taches. Si aucune ligne n’apparait sur la bordure, le technicien aura alors pour consigne de nettoyer l'écran et demander au client de souffler chaud sur le bord de l'écran afin de créer de l'humidité.