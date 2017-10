SwiftKey s'améliore un peu plus sur Android

SwiftKey compte parmi les tierces applications clavier les plus populaires dans la boutique en ligne Play Store. Après avoir pris en charge sept nouvelles langues, une mise à jour de l’application propose deux nouvelles améliorations notables. Grâce à cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent choisir entre trois nouveaux thèmes d’affichages du clavier. Microsoft veut rendre le clavier plus discret. L’entreprise propose en effet des affichages qui vont de Clair (Light) au Contrasté (High Contrast) en passant par Sombre (Dark). Contrairement à d’autres thèmes prédisposés par l’application, les trois thèmes proposés ne comportent pas d’arrière-plan coloré.

Les fonctionnalités proposées dans la version bêta de SwiftKey restent inchangées à l’exception du hub. Microsoft a en effet redessiné le hub de SwiftKey. Il s’agit de l’interface qui apparaît lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton de menu du clavier pour accéder aux paramètres, aux thèmes et à l’option presse-papier de l’application. L’entreprise n’a cependant pas communiqué plus de précision sur le nouveau design en question. Il peut toutefois concerner les animations qui peuvent devenir lisses et la prise en charge des nouveaux émojis d’Android 8.0 Oreo.