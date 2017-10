De nouveaux emojis pour iPhone et iPad

Apple vient de dévoiler de nouveaux emojis pour les iPhone et les iPad. Ils seront disponibles avec la prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile iOS 11.1 de la marque à la pomme. Plusieurs thèmes sont proposés et la plupart ont été présentés dans l’Unicode 10.

Une disponibilité inconnue

Plusieurs nouveaux emojis ont été apportés par la dernière mise à jour d’Unicode 10 du mois de juin dernier. De nouveaux emojis d’enfants, d’adultes, de personnes âgées et d’animaux y sont disponibles. Ces emojis se déclinent par ailleurs sous différentes couleurs de peaux et ils comptent au total plus de 200 nouvelles animations. Outre les nombreuses émoticônes personnalisées, les utilisateurs peuvent utiliser le zèbre, la girafe, la tarte, le hérisson, l’écharpe, le cerveau, la tête explosive, le T-rex et plein d’autres thèmes, dont l’« I Love You », dans leurs messages.

>>> Lire aussi iPhone X : Apple transforme vos expressions faciales en de véritables emojis animés

Ces nouveaux émojis ont été publiés dès le mois de juin sur le site Emojipedia. Plusieurs mois ont toutefois été nécessaires à Apple pour les redessiner et les personnaliser avant de les implémenter dans son OS mobile. La première version bêta pour les développeurs d’iOS 11.1 n’a pourtant pas encore intégré ces nouveaux émojis. Mais, Apple promet toutefois de les ajouter dès la semaine prochaine avec la fonctionnalité Apple Pay Cash.