Cette application vous permet d'essayer tous les rouges à lèvres du monde

L’application Meitu a connu le succès en Chine avec le concept des filtres photo, en revisitant le concept pour produire des clichés « mignon » (ou « kawaï »). Après plusieurs images retouchées de célébrités qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l’application a réussi à étendre le nombre de ses utilisateurs. L’entreprise chinoise s’intéresse maintenant au monde des cosmétiques de luxe.

C’est dans son application Makeup Plus que l’on retrouvera Counter. Cette option exploite la réalité augmentée et permet d'essayer tous les rouges à lèvres du monde à partir de son smartphone. Makeup Plus dispose d’un catalogue bien garni grâce à une collaboration avec différentes entreprises mondiales. Il suffit notamment de régler la localisation aux États-Unis pour accéder à des marques américaines comme GlamGlow, Pixel Cosmetics ou Stila. L’Asie n’est pas en reste avec des produits de The Face Shop, Pony Effect ou I'm Meme.

Une fois le rouge à lèvres sélectionné, deux choix s’offrent à l’utilisateur : soit essayer le produit à la manière des filtres classiques, soit l’appliquer sur un modèle. L’application va même plus loin en proposant un achat en ligne des produits testés.

