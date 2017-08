Facebook va simplifier son flux d’actualité sur mobile

Chaque utilisateur de Facebook possède son propre flux d’actualité et, en fonction de l'utilisation de chacun, ces flux sont composés de photos, de vidéos, de GIFs, de liens et autres données. Avec tant d’histoires, toutes différentes les unes des autres, chaque flux devient plus complexe et moins pratique. Facebook va donc revoir la structure et le fonctionnement de son flux d’actualité pour le rendre plus efficace et simple d’utilisation pour chacun, sur smartphones comme sur tablettes.



Concernant les commentaires de chaque publication, Facebook va faire évoluer l’interface pour transformer l’apparence des commentaires en une discussion en direct, à la manière d'une discussion via Messenger.

Pour améliorer le confort de lecture des publications, Facebook va également augmenter le contraste entre les couleurs de chaque section, agrandir la taille des photos postées, rendre la photo de profil circulaire et non carrée, comme Twitter l'a fait récemment, ou encore augmenter la taille des boutons J’aime, Commenter ou Partager.

Enfin, concernant la navigation du flux d’actualité, vous allez pouvoir prévisualiser la destination ou le contenu d’un lien sur lequel vous vous apprêtez à cliquer. Un bon moyen de savoir qui est la personne dont vous vous apprêtez à commenter le post. Le bouton de retour au flux d’actualité lui aussi sera revu, tout comme les icônes en haut du flux d'actualité.