L’application Google Drive pour Mac et PC n’existera plus dès Mars 2018

Google a officiellement annoncé sur son blog la fin de son application Google Drive pour Mac et PC. L’arrêt de l’application prendra effet dès le 12 mars 2018. Google abandonne l’application Google Drive pour mieux se concentrer sur son nouveau service « Backup and Sync ».



Les utilisateurs de l’application Google Drive pour Mac et PC commenceront à recevoir des notifications dès le mois d’octobre. Les notifications signaleront que la fin de l’application est proche et qu’ils doivent se rediriger vers une nouvelle option. À partir de décembre, l’application ne sera plus supportée et ne recevra plus aucune mise à jour jusqu’à sa suppression totale prévue le 12 mars 2018.



L’application Drive pour Mac et PC prenant fin, Google redirigera ses utilisateurs vers son service de sauvegarde de données baptisé « Backup and Sync ». Les utilisateurs devront choisir entre deux options selon s’il s’agit d’un particulier ou d’un professionnel. « Backup and Sync » fournit essentiellement les mêmes fonctionnalités que le Drive.



Si l’application Google Drive pour Mac et PC n’existera plus au-delà de mars 2018, le service sera toujours accessible depuis le web et les applications pour smartphones.

