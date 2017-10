Cardhop : un gestionnaire de contacts hyper complet pour MacOS

Après avoir résolu le stress de la planification avec Fantastical 2, les développeurs du studio Flexibits ont repris l’originalité de l’application de calendrier pour Mac pour l’adapter à une nouvelle application baptisée Cardhop.

Une application complète

La nouvelle application Cardhop se veut simple à utiliser et la fonctionnalité de recherche intégrée permet de trouver des informations sur les contacts et les groupes, de localiser une adresse dans une carte interactive et d’ajouter de nouvelles informations se rapportant à un contact en particulier. Cardhop est capable d’identifier les informations sélectionnées par l’utilisateur et les répartir vers les catégories appropriées d’une manière automatique. Le processus ne prend par ailleurs que quelques secondes dès lors que l’utilisateur colle les données sur la barre de recherche de l’application.

Flexibits a conçu Cardhop pour permettre également à l’utilisateur de passer des appels. Ceux-ci seront automatiquement transférés à l’iPhone de l’utilisateur, s’il en possède un. La fonction email intégrée permet également aux utilisateurs d’envoyer des courriels via l’application et il suffit de taper « email [nom du contact] » dans la barre de recherche pour y accéder. L’application fonctionne par ailleurs avec iCloud et permet une synchronisation des contacts entre Mac et iPhone.

Cardhop est compatible avec l’application Fantastical 2.4.3 et une version d’essai de trois semaines est disponible gratuitement. La version complète est proposée à environ 19,99 dollars.