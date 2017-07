Nintendo Switch Online : l'application mobile débarque le 21 juillet

Si Nintendo a présenté hier son nouveau Splatoon 2, le fabricant en a aussi profité pour donner davantage de détails sur son service Nintendo Switch Online et annoncé une date de lancement.

Si Nintendo a longtemps boudé le marché des mobiles, l'entreprise semble avoir changé son fusil d'épaule depuis l'année dernière (le succès de Pokémon Go y est probablement pour quelque chose). Les utilisateurs de la Switch vont bientôt profiter d'une application destinée à leurs smartphones. Selon le site officiel de Nintendo, « l'application Nintendo Switch Online pour appareils mobiles a été conçue pour améliorer votre expérience de jeu en ligne avec les jeux Nintendo Switch compatibles. Cette application sera disponible en même temps que Splatoon 2, avant le lancement officiel du service Nintendo Switch Online en 2018. » Elle permettra d'envoyer des invitations à ses amis pour jouer en ligne et il sera également possible de discuter avec eux. Le service devrait également permettre de profiter d'offres exclusives et d'une sélection de jeux classiques.

>> Les secrets inavouables de la Nintendo Switch

L'application mobile sera disponible à compter du 21 juillet prochain (le jour de la sortie de Splatoon 2) et sera gratuite jusqu'en 2018. Au-delà, le service Nintendo Switch Online coûtera 3,99 € pour un mois, 7,99 € pour 3 mois, ou 12,99 € pour une année.