L’application YouTube permet enfin d’écouter de la musique hors ligne

YouTube Music lance une nouvelle fonctionnalité qui permet d’écouter de la musique même lorsque l’on n’est plus connecté à internet. L’utilisateur peut désormais sauvegarder de la musique et l’écouter lorsqu’il est hors ligne.



La fonctionnalité existait déjà plus ou moins pour les abonnés YouTube Red. En effet, ces derniers pouvaient écouter en mode hors ligne une playlist qui est était basée sur l’historique des chansons. Toutefois, cette fonctionnalité était assez limitée puisque l’utilisateur n’avait aucun contrôle sur ce qu’il pouvait écouter.



Désormais, il est possible de choisir des chansons, albums ou des vidéos (HD si c’est possible) que l’on souhaite sauvegarder pour plus tard. Il suffit de cliquer sur l’icône représentée par trois petits points en face de chaque titre. Une fenêtre apparaît alors demandant si l’utilisateur désire sauvegarder le titre. Sur iOS, la fonctionnalité est encore plus simple puisqu’il suffit d’un swipe vers la gauche de l’écran pour l’activer.

>>>>>>>>> Lire aussi : Grâce à l'IA, YouTube supprime instantanément le contenu terroriste