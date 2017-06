AR Measure, quand ARKit transforme un iPhone en outil de mesure

Démonstration AR Measure

En présentant iOS 11 et ses nouveautés, Apple avait également donné un aperçu d’ARKit, son kit de développement permettant de créer des applications pour la réalité augmentée sur iPhone et iPad. Depuis son annonce, les développeurs peuvent jouer avec ledit kit de développement, et les premières démonstration commencent à faire surface sur le Net, comme AR Measure, qui propose de transformer un iPhone ou iPad en instrument de mesure utilisant la caméra.

C’est le studio Laan Labs qui a été parmi les premiers à présenter une démonstration d’une application fonctionnant sur ARKit : AR Measure. Concrètement, elle utilise la caméra de l’iPhone ou l’iPad pour analyser son environnement et calculer en permanence les distances entre deux points, permettant d’afficher des mesures relativement précises. Réalité augmentée oblige, l’application affiche des mesures en temps réel sur l’écran, et met à jour ses calculs en temps réels en fonction du déplacement de l’appareil, ce qui permet par exemple d’effectuer une mesure sur une plus grande surface que celle captée au départ par l’appareil photo.