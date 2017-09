Les apps Whatsapp et Skype seront finalement autorisées en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite semble être revenue sur sa décision. Le pays voudrait en effet lever l’interdiction des appels via messageries internet sur son territoire. Les applications telles que Whatsapp ou Skype devront donc revoir le jour dans le royaume du Golfe.



Les applications de messagerie en Arabie Saoudite sont interdites depuis 2013. Les applications comme Whatsapp ou Skype ont été bannies, car elles représentaient un moyen de communication difficile à suivre et à maîtriser pour les autorités locales.



Pourtant, quatre ans après, il semble que les habitants du royaume soient sur le point d’utiliser à nouveau ces applications. Le ministère des Communications et de la Technologie a en effet annoncé que l’interdiction allait être levée. Les applications de messagerie sont effet indispensable à l’entrepreneuriat numérique local.



Les appels via les messageries internet permettront de faciliter les moyens de communication non seulement entre les particuliers, mais également entre les professionnels. Par ailleurs, la moitié de la population en Arabie Saoudite est âgée de moins de 25 ans ce qui représente un marché important pour les réseaux sociaux et applications.

>> Lire aussi :Amazon préparerait sa propre application de messagerie : Anytime