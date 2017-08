Arcade Fire enregistre son nouvel album sur un hand spinner

Le groupe canadien Arcade Fire dévoilait la semaine dernière son nouvel album intitulé Everything Now. Le groupe de rock a également joué avec les émotions de leurs fans en annonçant que l’album était disponible sur un hand spinner en édition limitée.



Le 23 juin, Arcade Fire annonçait sur Twitter que le hand spinner serait disponible en précommande. D’après The listing, le hand spinner était de couleur noire et blanche et était équipé d’une clé USB. Il aurait été en vente pour le prix de 109$. Des hand spinners non officiels avaient notamment été vus sur Amazon.



Hier, Arcade Fire a annoncé à ses fans que le gadget était enfin disponible. Étrangement, il s’est également très vite avéré que le hand spinner était en rupture de stock. On ignore si cette idée de hand spinner en édition limitée était réelle ou s’il s’agit d’une simple plaisanterie. Ce ne serait pas surprenant de la part du groupe de rock qui a eu pour habitude de faire des blagues à ses fans au fil des années.



