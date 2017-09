L'Arcep dévoile son outil pour tester la couverture mobile en France

Si l’Arcep, l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, propose régulièrement un bilan des réseaux des différents opérateurs, elle n'offrait jusque-là pas d’outil géographique. C’est désormais chose faite avec la mise en ligne de la carte interactive Monreseaumobile.fr.

Depuis ce lundi, les internautes peuvent vérifier la qualité et la disponibilité des réseaux mobiles des quatre opérateurs sur l’ensemble du territoire de métropole et de Corse. Grâce aux données mesurées tant en termes de couverture qu’en qualité de service, l’autorité administrative permet ainsi aux internautes de vérifier quels sont les opérateurs les plus performants dans leur commune, tant en termes de voix et SMS que de données.

Idéal pour connaître la couverture de sa commune avant de s'abonner

Le site Monréseaumobile.fr de l’Arcep permet ainsi de zoomer sur une région ou une commune, comme sur n’importe quelle carte, puis de passer de la couverture d’un opérateur à un autre avec un code couleur en fonction de la qualité de la couverture voix et SMS, et 3G ou 4G pour les données mobiles. Sur l’ensemble du territoire, l’Arcep rappelle par ailleurs que Free ne couvre que 48% de la métropole et de la Corse, contre 65 % pour Orange et SFR par exemple.

Outre les données de cette carte, idéale pour choisir son opérateur en fonction de la couverture réseau, lorsque l’on vit dans une zone peu couverte, les données récoltées par l’Arcep sont également ouvertes. Concrètement, en plus de se retrouver sur le site Monreseaumobile.fr, elles pourront être utilisées gratuitement sur des services tiers comme sur les cartes OpenStreetMap par exemple : « L'Arcep appelle les organismes et entreprises intéressés à se saisir de ces nouvelles données pour développer des applications ».