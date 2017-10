Archos Diamond Omega : le smartphone qui fera trembler le OnePlus 5 ?

Relégué au second, voire au troisième plan depuis quelques années, Archos pourrait bien prendre sa revanche avec le Diamond Omega, son tout nouveau smartphone qui a tout d’un haut de gamme pour moins de 500 €. Il a même de quoi faire de l’ombre à l’indétrônable OnePlus 5 ! Pour réussir cette pirouette, Archos s’est associée à Nubia, filiale de ZTE. Conclu avant l’été, ce partenariat a pour objectif de donner de la visibilité à Nubia dans l’Hexagone tout en redorant le blason d’Archos. Un accord donnant-donnant qui se matérialise aujourd’hui par l’adaptation du Nubia Z17S qui devient Diamond Omega, sous pavillon Archos.

Grand écran bord à bord, double capteur photo, processeur puissant, il rassemble tous les atours d’un smartphone haut de gamme pour le prix d’un milieu de gamme.

Son écran 2,5D de 5,7” occupe un peu moins de 90 % de la face avant et colle donc au standard des borderless actuels. D’origine japonaise, la dalle affiche une définition Full HD+ (2040 x 1080 pixels) du fait de son format 17:9. Archos, et donc Nubia, a choisi une finition en verre. Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, on retrouve du Gorilla Glass 4 pour protéger la structure de l’appareil.



À l’intérieur se niche un Snapdragon 835 qui, pour rappel, est le processeur le plus puissant de Qualcomm, le même qui équipe le OnePlus 5, mais aussi le Galaxy S8. Côté mémoire vive, on ne lésine pas sur la quantité avec 8 Go installés ! 128 Go de stockage viennent compléter cette configuration résolument haut de gamme.

Un capteur biométrique tient compagnie au double capteur photo de 12 et 23 mégapixels situé à l’arrière. Double capteur que l’on retrouve également à l’avant de l’appareil pour les selfies, mais en 2x5 mégapixels cette fois-ci.



La connectique de cet Omega suit la mode actuelle, se débarrassant de la prise jack 3,5 mm au profit d’un unique port USB-C couplé à un adaptateur USB-C/minijack.



Enfin, son autonomie est assurée par une batterie de 3100 mAh. Compatible avec la technologie QuickCharge 3.0 de Qualcomm, il peut regagner 5 heures d’autonomie en cinq minutes de charge.



Disponible dès aujourd’hui, le Diamond Omega est affiché à exactement 499,99 €.