Diamond Omega : que vaut le smartphone borderless d'Archos ?

Le Diamond Omega augure un réel changement chez Archos. S'affichant au prix de 499 euros, doté d'un écran de 5,7" bord à bord, nanti de 128 Go d'espace et cadencé à l'aide d'un Snapdragon 835, l'appareil permet à la marque française de faire percée dans le cercle très prisé des fabricants de smartphones haut de gamme. Nous avons testé l'appareil sous toutes les coutures, et l'avons confronté aux modèles concurrents que sont les Galaxy S8 et OnePlus 5. Nos conclusions sont à lire dans notre grand test du jour :

>> Diamond Omega : on a testé le premier smartphone haut de gamme d'Archos