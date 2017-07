L'ARKit d'Apple utilisé pour faire atterrir SpaceX dans une piscine

Falcon 9 landing at the ASDS / ARkit Demo

ARKit, le framework d’Apple pour la réalité augmentée, est l’un des atouts attendus pour iOS 11. Certains développeurs ont déjà pu apprécier l’outil et il faut dire que les applications ne manquent pas. Un certain Tomás García a notamment rejoué l’atterrissage du Falcon de Space X à sa manière. Mais contrairement à la fusée réutilisable dont l’approche a été filmée par un drone près du centre spatial Kennedy en Floride, le modèle miniature de Tomás García entame sa descente au milieu des eaux bleues d’une piscine.

La vidéo fait preuve d’un réalisme impressionnant avec les ombres et les effets sonores. Pourtant, l’auteur n’a utilisé qu’ARKit et le moteur de jeu Unity. Il faut dire qu’il dispose déjà d’une première expérience dans la réalité augmentée. L’homme avait également filmé un alunissage au milieu de sa cuisine à l’aide du framework d’Apple. La vidéo de moins d’une minute a été publiée sur YouTube et vient enrichir les nombreux exemples déjà présents sur la plateforme. On y découvre notamment AR Measure, une application qui permet de mesurer les objets en utilisant la caméra.