L’armée américaine réussit un tir au laser depuis un hélicoptère

Depuis quelque temps, l’armée américaine teste les tirs de canons lasers depuis différents véhicules. Grande première : elle vient de réussir un nouveau test à partir d’un hélicoptère d’attaque.



Certes, les essais de tirs au laser à partir de véhicules fixes (comme des camions) sont devenus réguliers et commencent à faire leurs preuves. Mais c’était une tout autre histoire de réussir la même opération à partir d’un hélicoptère, qui lui, est en mouvement. La complexité vient évidemment du fait que le véhicule bouge à cause des mouvements de l’air, mais aussi du fait que ses rotors qui tournent à grande vitesse engendrent des vibrations sur toute la structure. Pour ces deux raisons, parmi d’autres, réussir à toucher une cible placée à environ 2 km se révélait extrêmement complexe.



L’armée l’a pourtant fait dans une série de tests dans le désert du Nouveau-Mexique. C’est l’entreprise Raytheon qui a mené à bien ce projet en équipant l’hélicoptère d’attaque américain Apache d’un canon laser à haute énergie. Le but était donc de tirer sur des cibles lointaines dans des conditions atmosphériques différentes : vent de travers, en altitude, avec du sable (à cause des rotors quand il est à basse altitude), etc. Ces tests réussis vont permettre aux ingénieurs d’améliorer la technologie et la précision de leurs systèmes.

First-ever helicopter-based firing of High Energy Laser