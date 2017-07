Windows Phone est mort... Vive Android et iOS ?

Windows Phone 8.1 vient de vivre ses derniers instants. Une page se tourne, puisque Windows Phone a été remplacé par Windows 10 Mobile il y a deux ans. Reste que bon nombre d'utilisateurs n'auront pas la chance de migrer vers le nouvel OS et qu'il va leur falloir changer de smartphone s'ils veulent garder un système à jour.



Lancé il y a un peu moins de 5 ans, Windows Phone 8 est mort et enterré en juillet 2014. La même chose vient de se produire pour sa mise à jour, Windows Phone 8.1 sorti quant à elle en avril 2014. Microsoft a en effet arrêté tout support de cette version de l'OS. Mais en réalité, il n'y a rien de surprenant à ça : dès sa sortie, Microsoft avait annoncé que le système serait pris en charge pendant 36 mois. Le smartphone continue bien entendu à fonctionner, mais il ne profite d'aucune nouveauté et surtout, il ne connaît plus aucune mise à jour de sécurité.

Mais combien de consommateurs sont-ils réellement concernés par cette nouvelle ? Selon les statistiques relevées par le site AdDuplex, 73,9% des utilisateurs d'un smartphone Windows ont encore recours à Windows Phone 8.1. Et ils ne sont que 20,3% à utiliser Windows 10 Mobile. Microsoft n'a pas fait machine arrière, comme cela avait été le cas avec Windows XP (lequel a vu son support étendu de quelques années grâce à son grand nombre d'utilisateurs). Aucune extension de support n'est planifiée par l'éditeur de Redmond. Car les utilisateurs de smartphones sous Windows sont trop peu nombreux au niveau mondial pour pousser Microsoft à supporter son ancien OS. Selon Gartner, le nombre de nouveaux appareils sous Android ou iOS atteindrait 99,6 % à travers le monde.

Windows 10 Mobile est toujours là, mais...

Bien que Microsoft mette un terme au support de Windows Phone, l'éditeur de Redmond continue bien évidemment à prendre en charge son successeur : Windows 10 Mobile. Rappelons en revanche que, si la mise à jour depuis WP vers W10M est gratuite, certains appareils n'en ont pas bénéficié. Pour ceux-là donc, pas d'alternative possible : il leur faudra acquérir un nouvel appareil sous Windows 10 Mobile. Un petit tour sur la boutique en ligne de Microsoft nous apprend cependant qu'il n'y a plus qu'un modèle commercialisé, le HP Elite x3 (les Lumia 650 et Lumia 950 ont complètement disparu et il faut se tourner du côté d'Amazon pour dénicher les derniers exemplaires encore en circulation).



Bref, ça ne sent vraiment pas bon pour les aficionados de smartphone Windows, et à moins d'attendre un très hypothétique Surface Phone, il leur faudra se tourner du côté d'un appareil sous Android ou iOS pour bénéficier d'un système à jour. Une véritable trahison pour les fans ? Peut-être pas, car même Microsoft ne cache plus son intérêt pour les systèmes d'Android et d'Apple, et favorisant même des développements d'applications ou des mises à jour auxquelles n'a pas droit Windows 10 Mobile...