Virés du film sur Han Solo, ils vont réaliser un film avec une contrebandière de l'espace

Alors que les deux réalisateurs ont été débarqués en juin dernier du film sur Han Solo,Chris Miller et Phil Lord travaillent désormais sur un film avec une contrebandière dans l’espace.

Selon les informations du magazine The Hollywood Reporter, les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller (21 Jump Street, La Grande Aventure Lego) travailleraient sur l’adaptation d’Artemis, le prochain roman d’Andy Weir, à qui l’on devait déjà le roman Seul sur Mars. Artemis devrait sortir aux États-Unis le 17 novembre prochain et racontera l’histoire de Jazz, une contrebandière d’une vingtaine d’années qui va tout faire pour protéger Artemis, sa propre cité, construite sur la Lune, alors qu’un complot cherche à la faire tomber.

Comme le souligne le magazine Vanity Fair, on retrouve ainsi certains points communs avec Star Wars et notamment le film prévu pour l’an prochain sur Han Solo : « Donc c’est à propos d’un contrebandier. Dans l’espace. Qui va se retrouver dans une bataille qui le dépasse. Ca a l’air… familier ». Il faut dire que Chris Miller et Phil Lord ont travaillé pendant plusieurs mois sur le spin-off de Star Wars autour de la jeunesse de Han Solo. Ils ont finalement été débarqués du projet en juin dernier en raison de « visions créatives différentes » de celles de Disney. Les cinéastes ont finalement été remplacés par Ron Howard et le film est officiellement toujours prévu pour le 25 mai 2018 outre-Atlantique.

Quant à l’adaptation d’Artemis, sur laquelle travaillent Chris Miller et Phil Lord, on ignore encore quand elle pourrait voir le jour. Selon The Hollywood Reporter, le film pourrait être produit par la Fox, tout comme Seul sur Mars du même auteur il y a deux ans.