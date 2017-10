Pour ses prochaines chaussures, Asics va utiliser des micro-ondes

Pour se démarquer de ses concurrents, la marque de chaussures de course Asics tente une nouvelle approche dans le processus de fabrication de ses modèles et elle est assez convaincante ! Asics promet des modèles de chaussures à la fois personnalisables et écologiques grâce à de nouvelles techniques de fabrication de chaussures. Cette nouvelle approche a été mise au point grâce à Asics et au Tayin Research & Development Co., Ltd de Taiwan. Le processus utilise la chaleur générée par les micro-ondes pour fusionner différents éléments et créer la semelle intermédiaire de la chaussure, selon Asics qui réalise en ce moment différents tests de son nouveau procédé.

Une chaussure en 15 secondes

L’un des avantages du processus est de pouvoir disposer de ses modèles de chaussures en seulement 15 secondes. C’est plus facile et beaucoup plus pratique que l’impression 3D. Mais, le véritable intérêt du processus est économique. Le processus permet en effet de réduire la consommation d’énergie de fabrication de chaussures de près de 90 %.

La marque de chaussures de course travaille en ce moment sur l’évolutivité de la technique et affirme vouloir utiliser le concept pour « sélectionner des gammes de chaussures » dans le futur.