Quel est le meilleur aspirateur robot ?

Bien qu’il ne surpasse toujours pas un aspirateur traditionnel, l’aspirateur robot sait se rendre essentiel en tant qu’appui dans la tenue journalière d’une maison. Avec les années, l’offre s’est quelque peu étendue. S’il fallait casser sa tirelire il y a encore peu, on trouve désormais des modèles accessibles aux alentours de 200 €.

Bien évidemment, pour plus de technologies, il faut toujours se tourner vers les segments plus haut de gamme. Aussi, afin de vous aider dans le choix de votre propre aspirateur robot, nous avons comparé neuf modèles représentatifs de trois tranches tarifaires : 200, 500 et 900 €.

