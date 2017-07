[Promo] L'aspirateur Dyson V6 Trigger+ à 139 €

L'aspirateur à main V6 Trigger+ de Dyson est commercialisé à 189,05 € par Ubaldi (grâce au code promo W5JF280617). Toutefois, puisque Dyson rembourse actuellement 50 € sur ce modèle jusqu'au 31 juillet, il ne revient finalement plus qu'à 139,05 €.

Le V6 Trigger + ne pèse que 1,22 kg et se prend en main facilement. Comme tous les aspirateurs Dyson, ce modèle est équipé d'un moteur très puissant, qui tourne à 110 000 tours par minute. Deux modes sont proposés : 20 minutes d'aspiration "normale" ou 6 minutes en mode "pleine puissance". Et il ne possède pas de sac. Il se vide facilement en le plaçant au dessus d'un poubelle et en appuyant sur le bouton adéquat.

La batterie lithium-ion de l'aspirateur assure une autonomie d'environ 20 minutes. Plusieurs types d'embouts peuvent être utilisés selon les situations : une mini brosse motorisée, un long suceur pour les endroits exigus, etc.