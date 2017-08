Assassin Creed Origins : une seconde cinématique pour patienter

Assassin’s Creed Origins: Gamescom 2017 Cinematic Trailer

Ubisoft a dévoilé une deuxième bande-annonce d’Assassin Creed Origins à l’occasion du Gamescom 2017 qui regroupe les professionnels du jeu vidéo. La cinématique 3D aborde plus en détail l’intrigue de ce titre attendu pour le 27 octobre prochain, alors que le premier trailer présentait principalement le gameplay.

Assassin's Creed Origins plonge le joueur dans l’Égypte antique où il se mettra dans la peau de Bayek, le premier assassin qui a vécu vers l’an 49 avant J.-C. Également le fondateur de la confrérie, l’homme côtoiera des personnages qui ont marqué l’histoire. Cléopâtre et César devraient ainsi jouer un rôle important dans l’intrigue. Cette prochaine mouture sera également l'occasion de découvrir les circonstances qui ont conduit l’Ordre des Templiers et la Confrérie des Assassins à se livrer une guerre sans merci.

Ce nouveau volet a été annoncé sur PS4, Xbox One, PC et Xbox One X. Pour l’instant, une arrivée sur la Nintendo Switch n’est pas encore à l’ordre du jour. En tout cas, Assassin's Creed Origins pourrait surpasser les précédents titres puisque les développeurs ont eu près de deux ans pour le préparer. Pour rappel, la série de jeu vidéo d’Ubisoft est sortie sur une base annuelle depuis 2007.

