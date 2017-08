Quand Assassin’s Creed rencontre l’univers de Final Fantasy XV

Les studios Ubisoft et Square Enix ont annoncé qu’ils allaient travailler ensemble. Les deux références du jeu vidéo préparent en effet un crossover entre les célèbres jeux Assassin’s Creed et Final Fantasy XV.



Ubisoft et Square Enix ont annoncé leur collaboration hier en dévoilant une première affiche mettant en scène Bayek d’Assassin’s Creed Origins et Noctis de Final Fantasy XV. Un indice avait été laissé à l’aide d’un easter egg présent dans le dernier trailer d’Assassin’s Creed présenté lors de la Gamescom.



Le crossover entre les deux jeux commence dès le 30 août prochain. Les joueurs de Final Fantasy XV qui auront réussi à obtenir le « Dream Egg » lors du « Moogle Chocobo Carnival » recevront une tenue d’Assassin pour Noctis. Dès le lendemain 31 août, les joueurs de Final Fantasy XV pourront télécharger gratuitement le DLC « Assassin’s Festival » qui habillera la ville de Lestallum aux couleurs du festival. Les joueurs pourront également participer à de nouvelles activités.

